“بالصور”.. العشرات من حملة الشهادات العليا يتظاهرون في بغداد للمطالبة بتعيينهم

2019/06/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا ،اليوم الاربعاء، في بغداد، للمطالبة بتعيين على الملاك الدائم.

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