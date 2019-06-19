بعض الكلام .. قبل المغادرة ..

2019/06/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شنكالي قبل عامين مررت بأزمة مادية حادة و صعبة ، لم ادع لا عائلتي و لا اقرب اقربائي و اصدقائي يشعرون بها ، او يعلموا بأني امر بظروف عصيبة ، ايام بطولها لم اخرج من البيت لاني لم اكن املك مالاً يكفي ان ادفع حساب صديق او قريب ، ايام بطولها لم ادر مقود …

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