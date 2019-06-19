زراعة كربلاء: إنتاج أكثر من (11) مليون بيضة من مشاريع بيض المائدة في المحافظة

2019/06/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أكدت مديرية زراعة كربلاء، يوم الاربعاء، ان مشاريع بيض المائدة العاملة في المحافظة أنتجت خلال الفترة من منتصف أيار ولغاية منتصف حزيران اكثر من (11) مليون بيضة تم تسويقها إلى الأسواق المحلية.وقال مدير زراعة كربلاء المقدسة رزاق الطائي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "مشاريع بيض المائدة العاملة والبالغ عددها (8) أنتجت (11) مليون و(632) ألف (275) بيضة خلال الفترة الواقعة بين منتصف أيار حتى منتصف حزيران الجاري تم تسويقها إلى الأسواق المحلية".

واضاف ان "عدد الأفراخ الداخلة في هذه المشاريع المنتجة للبيض بلغت أعدادها 284890 دجاجة في مرحلة الإنتاج (بياضة ) و127000 دجاجة في مرحلة التربية".

واشار الطائي الى ان "معظم هذه المشاريع تم تنفيذها ضمن نظام التربية بالأقفاص ضمن قروض المبادرة الزراعية للحكومة العراقية".



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