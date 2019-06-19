2019/06/19 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية حسن الجنابي، اليوم الاربعاء، أن صلاحيات مؤسسة الشهداء ضعيفة فيما يخص دعم شرائح ذوي الشهداء، مؤكدا أن اللجنة تعمل على إعادة عمل المؤسسة بدرجة وزير من خلال مطالبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء.وقال فدعم في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “منح حقوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تسعى لاعادة “درجة الوزير” لمؤسسة الشهداء المركز الخبري الوطني.

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