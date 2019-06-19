الاعلام الامني: القوات الامنية لن تسمح بالعبث بأمن العراق وستضرب بيد من حديد

2019/06/19 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت خلية الاعلام الاني، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية لن تسمح بالعبث بأمن العراق وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد.

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