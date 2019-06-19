الساعدي يعلن شمول جميع موظفي الأجور اليومية بالتقاعد

2019/06/19 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس هيئة التقاعد العام احمد الساعدي، الاربعاء، عن شمول جميع موظفي الاجور اليومية بالضمان التقاعدي، مشيرا الى ان قرار مجلس لوزراء السابق حول جميع الاجور اليومية الى موظفين من حيث الحقوق التقاعدية.وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “قرار مجلس الوزراء قبل عدة اشهر بتحويل الاجور اليومية الى عقود دائمة على […]

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