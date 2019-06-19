نائب رئيس البرلمان يوضح سبب عدم وضع العلم العراقي في زيارته لايران

2019/06/19 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بشير الحداد نائب رئيس البرلمان “بخصوص ماجرى بالأمس الثلاثاء من مراسيم إستقبال وزير خارجية إيران جواد ظريف لوفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزراة الخارجية...

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