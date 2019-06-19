توقف مؤقت لعمليات مصفاة تابعة للبترول الكويتية

2019/06/19 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الأربعاء، أن عمليات التكرير في مصفاة ميناء عبد الله التابعة لها توقفت مؤقتا صباح الأربعاء نتيجة انقطاع مياه التبريد، لكن الصادرات لم تتأثر.وذكرت الشركة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أن عمليات التكرير في المصفاة ”تأثرت صباح اليوم الأربعاء نتيجة انقطاع في مياه البحر القادمة من منشأة […]

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