القائد العام للقوات المسلحة يوجه بتشخيص الجهات التي تطلق الصواريخ داخل البلد

2019/06/19 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ الأخيرة.وقالت الخلية في باين صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، انه “تنفيذا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر يوم 18 حزيران 2019، كلفت قيادة العمليات […]

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