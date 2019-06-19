“بالفديو”.. مشعان الجبوري: طائرات مسيرة قصفت السعودية انطلقت من العراق

2019/06/19 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال النائب السابق مشعان الجبوري ،اليوم الاربعاء، ان بعض من الطائرات المسيرة التي قصفت حقول النفط السعودية انطلقت من العراق، مبينا ان الامريكان ابلغوا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بذلك، وحددوا من اي نقطة انطلقت الطائرات.

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