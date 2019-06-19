وزير التخطيط: مجلس الوزراء صوت على استئناف تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في بغداد

2019/06/19 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، عن تصويت مجلس الوزراء على رؤية الوزارة في استئناف تنفيذ عدد من المشاريع المستمرة والمتوقفة في محافظة بغداد، والمشاريع المطلوب ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم للعام الجاري.

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