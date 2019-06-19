2019/06/19 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بعد أسابيع من إبداء برشلونة الإسباني رغبته في ضم المدافع ماتياس دي ليخت، رد قائد أياكس أمستردام الهولندي عن طريق وكيله على عرض النادي الكتالوني.وحسب تقرير لمحطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية، فإن مينو رايولا وكيل دي ليخت، رفض عرض برشلونة بشكل رسمي ونهائي.وكان بطل إسبانيا يسعى إلى تعزيز خطه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أخيرا..



دي ليخت يرد رسميا على عرض برشلونة وكالة خطوة برس.

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