رئاسة الجمهورية تكشف مباحثات صالح وأمير الكويت

2019/06/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي، وسط حفاوة وترحاب كبيرين.

وجرت مراسيم استقبال رسمية حيث عزف النشيدان الوطني العراقي والأميري الكويتي، فتش بعدها الرئيس صالح والصباح الحرس الرئاسي الذي اصطف لاستقبالهما.ثم اصطحب رئيس الجمهورية ضيف العراق بموكب رسمي الى قصر السلام.وقالت رئاسة الجمهورية ان صالح وأمير الكويت "سيبحثان آخر تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين.انتهى

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