بلدية الحلة تشتري عاكسات مرورية بأربعة أضعاف سعرها والنزاهة تحقق

2019/06/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة عن قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل من ضبط 3200 عاكسةٍ مروريَّةٍ مُودَعةٍ في مخازن بلديَّة الحلة دون محضر استلامٍ خلافاً للقانون.

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "دائرة التحقيقات في الهيأة أكدت أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل الذي قام بأعمال التحرَّي عن مُوجودات مخازن بلديَّة الحلة، تمكَّن من ضبط 3200 عاكسةٍ مروريَّةٍ تمَّ إيداعها في مخزن وحدة هندسة المرور التابعة لمديريَّة بلديَّة الحلة دون محضر أو لجنة استلامٍ، إضافةً إلى عدم وجود أيَّة أولياتٍ تخصُّ الجهة المُجهِّزة، لافتة إلى أن ذلك تمَّ حسب توجيه المُتَّهم {مدير بلديَّة الحلة} الذي وجَّه بإيداع تلك الموادِّ على سبيل الأمانة لحين تنظيم معاملة شراءٍ لها".وأضاف ان "التحقيقات الأوليَّـة أفضت إلى الكشف عن قيام لجنة المُشتريات في البلديَّة بتنظيم معاملة شراءٍ بمواصفات العاكسات ذاتها بعد قيام مدير البلديَّة بتزويد اللجنة بعروض شراءٍ بأسعارٍ مُبالغٍ فيها من مكاتب مُختلفةٍ، مُوضحةً أنَّ أوطأ تلك الأسعار التي قدَّمها المُدير بلغت 65 الف دينارٍ للعاكسة الواحدة، على الرغم من قيام اللجنة بالتحرِّي عن الأسعار السائدة في السوق، وجلب عروضٍ بسعر 14 ألف دينارٍ للعاكسة الواحدة".وأضاف ان "الدائرة أكدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمواد المضبوطة كافة، وربطه مع الأوراق التحقيقيَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة تمكَّنت أواخر الشهر الماضي من رصد حالة تجاوزٍ على تعليمات الموازنة الاتِّحاديَّة العامَّة في محافظة بابل، والتحرُّز على موادَّ تُقدَّرُ قيمتها بملايين الدنانير في مخازن بلديَّة المحافظة شملت 984 حاوية عربة تنظيفٍ، و952 حاويةً مُعلقةً، و12 عمود كهرباء وموادّ أخرى.انتهى

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