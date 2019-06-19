وزارة الزراعة تعلن حصاد مليوني دونم من الحنطة والشعير في نينوى

2019/06/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، حصاد نحو 40 % من إجمالي المساحات المزروعة بالحنطة والشعير في نينوى والبالغة نحو 6 ملايين دونم، مشيرة إلى

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