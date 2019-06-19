العمليات المشتركة: اتخذنا اجراءات رادعة ضد مطلقي الصواريخ والقذائف

2019/06/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، اتخاذ إجراءات لمتابعة وتشخيص الجهات التي تقف وراء إطلاق الصواريخ والقذائف التي استهدفت مؤخراً معسكرات ومقرات أمنية ومنشآت نفطية بمحافظات عدة في البلاد.

وذكر بيان للعمليات حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تنفيذاً لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر يوم أمس، كلفت قيادة العمليات المشتركة، جميع الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات، لتتخذ القوات الامنية الاجراءات الرادعة ضدها، أمنياً وقانونياً".وأكدت العمليات المشتركة بحسب البيان، على ان" القوات الامنية بكل تشكيلاتها، لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه، إرباك الأمن وإشاعة الخوف والقلق وتنفيذ أجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية".انتهى..م.م

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