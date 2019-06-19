هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب شرقي تركيا

2019/06/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية، اليوم الاربعاء، بان" هزة ارضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أرزنجان شرقي البلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن" الهزة التي وقعت في بلدة إليتش التابعة للولاية المذكورة في الساعة 3:45 بالتوقيت المحلي (00:45 تغ) بلغت قوته 4.1 درجات، وإن مركز الهزة على عمق 9 كم تحت سطح الأرض تقريبا.انتهى..م.م

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