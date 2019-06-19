عضو بمجلس كربلاء :المقالع المتجاوزة ازدادت 100% ومسؤولون متنفذون يحولون اراضي المحافظة الى كهوف وحفر

واضافت ان نسبة المقالع المتجاوزة ازدادت بنسبة 100% واصبح القلع على اعتاب مراكز المدن وحدود البلدية وكلها تصب لصالح جهات متنفذه ومسؤوليين حكوميين ولم يتم معالجتها بجدية بسبب اتفاق المصالح بين المسؤولين المحليين بكربلاء
وبينت عاشور ان هذا الملف تمت احالته من قبلنا الى النزاهة ولم يتم تفعيله وتم تشكيل لجان متعددة لمتابعته الا ان المحافظة والمجلس لم يكونا جادين في معالجته بسبب الضغوط السياسية.
وقالت عضو مجلس محافظة كربلاء خلال حديثها انه ورغم صدور القرار رقم (9) في 13/1/2015 والقاضي باعتمادخارطة ماقبل عام 2000 للمسح الجيولوجي الا ان الدوائر المعنية اعتمدت على خارطة 2007 والمحدثة بخارطة 2013 وهما غير مصدقتان رسميا وهاتين الخارطتين توسعان مساحة التعدين بنسبة 200%
وكالة نون خاص
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