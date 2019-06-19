طهران: الخطوط الجوية السعودية امتنعت عن نقل الحجاج من إيران

2019/06/19 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية إن الخطوط السعودية أحجمت عن نقل الحجاج من إيران، وأكد بدء تسيير رحلات الحجاج الإيرانيين إلى مكة اعتبارا من 8 تموز المقبل.وأوضح الكابتن” حسن قاسمي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن 86 ألفا و550 حاجا من إيران سيتوجهون للديار المقدسة هذا العام،

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