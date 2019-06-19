2019/06/19 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خرج النجم البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثاً لصفوف ريال مدريد الإسباني من مجموعة المحادثة الخاص بلاعبي تشيلسي الإنجليزي على تطبيق “واتس آب” بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق هذا الصيف، وقبل المغادرة ترك رسالة وداع قصيرة لكل زملائه السابقين.

نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تصريحات عن الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية إيمرسون بالميري، قائلاً: لم نتأكد نحن لاعبي تشيلسي من صحة أخبار رحيل هازارد إلا بعد أن غادر مجموعة المحادثة التي تخضنا كلاعبين على تطبيق “واتس آب”.وأضاف إيمرسون: وجدناه كتب رسالة وداع قصيرة، مضمونها شكراً لكم أحبكم جميعاً ياشباب، وبعد ذلك غادر المجموعة ولم نعرف أي تفاصيل بعد ذك عنه إلا ما يقال في وسائل الإعلام ثم ظهوره في حفل التقديم كلاعب في ريال مدريد.وتابع إيمرسون: وقتها قلت، تباً لقد رحل بالفعل.وخلال حوار حصري أجراه مع قناة ريال مدريد ، قال هازارد: هذا القميص يعني لي الكثير، من الصعب وصف إحساسي، كل ما أريده هو أن أعود الشهر المقبل وأن ألعب لهذا النادي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا ودع هازارد لاعبي تشيلسي قبل انتقاله إلى ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا ودع هازارد لاعبي تشيلسي قبل انتقاله إلى ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).