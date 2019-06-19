رسمياً.. إيران تقرر عدم ختم جوازات سفر الاجانب بتأشيرة الدخول

2019/06/19 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجهات المعنية بعدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في كافة مطارات الجمهورية الإسلامية.

وعزا مراقبون هذا الإجراء لتلافي المشاكل التي تسببها لهم ختم تأشيرة الدخول الى إيران في الولايات المتحدة ودول في المنطقة.انتهى

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