المجلس الأعلى يطالب عبد المهدي بالوقوف أمام “تمادي الاحزاب”

2019/06/19 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالوقوف بـ”شجاعة” أمام ما اعتبرته “تمادي الاحزاب” في تقاسم الدولة والحكومة، فيما وصف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”غير الحزبي”.وقال المجلس في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “يعرب عن رفضه واستنكاره الشديد لما تشهده العملية السياسية من تقاسم لدوائر الدولة على […]

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