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الأخبار المحلية

الأربعاء 19 يونيو 2019 | 12:49 مساءً | عدد القراءات : 10

محافظ بغداد يعلن تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية

بغداد/...اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاربعاء، تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية "الكرابلة" بطاقة 1000 مكعب في الساعة، مشددا على ان البغداديين بدأوا يتلمسون ثمار حملة (خدمة بغداد شرف لنا).

وقال الجزائري، خلال حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية"الكرابلة"، بحسب بيان لمكتبه، أن "المشروع انطلق وبدأ التشغيل الفعلي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة، وسيعالج ازمة شح المياه في قضاء الزوراء (المعامل سابقاً) بايصال الماء الخام من نهر دجلة بأنبوب قطره 700 ملم وبمسافة 27 كم، كما يتضمن المشروع نصب محطة ماء خام في ناحية الراشدية بطاقة 1000م3/ ساعة".

وأضاف الجزائري، ان "المشروع سيعالج مشكلة المياه في مناطق الحسينية والسيدة زينب والشاعورة والشيشان والسعادة وباقي الأحياء والمناطق القريبة من الخط الناقل" مؤكدا ان "تشغيل جميع مراحل المشروع سيطوي صفحة المراشنة التي كانت تعاني منها مناطق القضاء".

واكد ، على انه "سيكون لقضاء الزوراء مشروعان للماء بدلا من الاعتماد على مشروع مجمعات ماء الأمل وعدن، لاسيما وان المشروع المذكور تم انجازه قبل بلوغ التوقيتات الزمنية المحددة".انتهى1

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