مكافحة الإرهاب يعلن استهداف مخبأ لداعش في صحراء الأنبار

2019/06/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن استهداف مخبأ للأسلحة والمتفجرات تابع عصابات داعش الارهابية في صحراء محافظة الانبار.وذكر الجهاز في بيان، تلقاه “النعيم نيوز” ، اليوم الاربعاء، انه “استمراراً لعمليات تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية في صحراء الانبار نفذ فوج مكافحة الارهاب الأنبار قيادة العمليات الخاصة الأولى، عملية نوعية استباقية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة استهدفت …

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