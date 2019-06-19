برهم صالح يستقبل أمير دولة الكويت في بغداد

2019/06/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي، وسط حفاوة وترحاب كبيرين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة صدى, انه “جرت مراسيم استقبال رسمية حيث عزف النشيدان الوطني العراقي والأميري الكويتي، فتش بعدها الرئيس وسمو الأمير الحرس الرئاسي الذي

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