النهج: منح النواب المستبدلين وصف نائب سابق خاطئ ولا أساس قانوني له

2019/06/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الثلاثاء، منح النواب المستبدلين بقرارات المحكمة الاتحادية وصف نائب سابق خاطئ ولاأساس قانوني له .وقال طعمة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “تصويت البرلمان على اعتبار النواب الذين تم استبدالهم نوابا سابقين بنفس حقوقهم قرار خاطئ ومخالف للدستور ويعبر عن إهمال واضح لمراعاة مشاعر […]

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