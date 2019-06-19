2019/06/19 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العراق) – أعلن الجيش العراقي أن صاروخا سقط في مقر للسكن والعمليات يتبع عددا من شركات النفط الأجنبية العالمية بما في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاروخ يستهدف مجمعا لشركات النفط الأجنبية في البصرة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاروخ يستهدف مجمعا لشركات النفط الأجنبية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).