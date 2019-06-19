عضو بمجلس البصرة يتهم أميركا بمحاولة “اشعال فتنة” في المحافظة

2019/06/19 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم مجلس محافظة البصرة، الاربعاء، الولايات المتحدة الاميركية باشعال ازمة في البصرة بالتزامن مع مطالبات انحساب الجيش الاميركي من العراق، مشيرا الى ان هجوم صاروخ الكاتيوشا على نفط الجنوب مرتبط بتهديد “ داعش” الاخير.وقال عضو المجلس غانم حميد في تصريح لـ/المعلومة/، ان “جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة تدعم اطرافا لاثارة الفوضى في […]

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