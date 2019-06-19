الأسايش تلقي القبض على عصابتين تتاجران بالمخدرات غرب أربيل

2019/06/19 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الأسايش في محافظة اربيل ، الأربعاء، عن القاء القبض على عصابتين تتاجران ‏بالمخدرات غربي المحافظة.‏ وذكرت معاونية “طق طق” التابعة لاسايش غرب اربيل في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ‏‏”انها القت القبض على عصابتين يتألف اعضاؤها من ستة افراد جميعهم من سكنة مدينة كركوك ‏وضواحيها”.‏ واضافت أن “أفراد العصابتين كانوا يرمون

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