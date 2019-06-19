2019/06/19 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف الأمين العام لمجلس العشائر العربية الشيخ ثائر البياتي ، الاثنين، عن مخطط عدواني جديد تقوده القوات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العشائر العربية” يتهم الأمريكان بقيادة مؤامرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العشائر العربية” يتهم الأمريكان بقيادة مؤامرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).