2019/06/19 | 13:06

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النائب المالكي : صراعات نيل الحصة الأكبر من الدرجات الخاصة تحت عنوان الاستحقاق الانتخابي "بدعة"

وصف النائب عن إئتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي مايجري اليوم

من احاديث وصراعات مستمرة لنيل الحصة الاكبر من كعكة الدرجات الخاصة

والهيئات المستقلة والوكالات تحت عنوان الاستحقاق الانتخابي وصفها

بالبدعة.

النائب المالكي أشار إلى أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية القانونية

والدستورية والاخلاقية في حال خضوعه لها لانه سيدمر كل تأريخه

السياسي المشرف سابقاً بحال كان جزء من عمليات بيع البلد للاحزاب

والكتل السياسية ، داعياً رئيس الوزراء إلى ان يكون اكثر صراحة

ومصارحة مع الشعب العراقي وان يمضي بحسم الدرجات الخاصة والوكالات

دون العودة او النقاش مع الكتل السياسية لانها ليست استحقاق انتخابي

او حصة كتل واحزاب وبحال تعرض لضغوط من البعض مهما كان فعليه الخروج

امام الاعلام وكشف تلك الجهات بشكل واضح .

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