قدرت بـ200 مليار دولار.. هل تسترجع الجزائر الأموال المنهوبة؟

2019/06/19 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تنحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم في 2 أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي، أصدر القضاء أوامر حبس

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