2019/06/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطرح مسدس أطلق منه الفنان التشكيلي المشهور، فان غوخ، (1853 – 1890) النار على نفسه الأربعاء 19 يونيو بدار المزاد Drouot في باريس.وأفادت دار المزاد على موقعها بأن السلاح الذي يعلوه الصدأ عثرعليه في حقل زراعي انتحر فيه الفنان التشكيلي الهولندي.وأوضح الموقع إن مزارعا محليا عثر على المسدس عام 1960 أي بعد 70

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزاد في باريس يطرح للبيع المسدس الذي انتحر به فان غوخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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