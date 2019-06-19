تكليف الاجهزة الاستخبارية بجمع معلومات عن الجهات التي اطلقت الصواريخ والقذائف على مواقع عسكرية ومدنية

2019/06/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، تكليف قيادة العمليات المشتركة جميع الاجهزة بجمع المعلومات عن الجهات التي اطلقت صواريخ وقذائف على مواقع عسكرية ومدنية.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قيادة العمليات المشتركة كلفت جميع الاجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على […]

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