التقاعد: منح امتيازات استثنائية للمتقاعدين الموطنة رواتبهم

2019/06/19 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اطلقت هيئة التقاعد الوطنية، الاربعاء، حملة لتوطين رواتب المتقاعدين في اغلب المصارف الحكومية والاهلية، مؤكدة منحهم امتيازات استثنائية.

وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل الساعدي في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" ، ان “الهيئة بدأت حملة توطين رواتب المتقاعدين عبر البطاقات الالكترونية في أغلب المصارف الحكومية والاهلية”.

واكد الساعدي ان “البنك المركزي منح رخصا جديدة لمجموعة من المصارف الحكومية والاهلية لدى فتح المتقاعد حساب خاص به فانه يحصل على امتيازات عدة”.

وبين ان “الامتيازات تتضمن تخفيضات على البضائع الى جانب قروض مخفضة الفوائد”.

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