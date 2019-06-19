هيئة التقاعد تعلن شمول جميع موظفي الأجور اليومية بالتقاعد

2019/06/19 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن رئيس هيئة التقاعد العام احمد الساعدي، الاربعاء، عن شمول جميع موظفي الاجور اليومية بالضمان التقاعدي، مشيرا الى ان قرار مجلس لوزراء السابق حول جميع الاجور اليومية الى موظفين من حيث الحقوق التقاعدية.

وقال الساعدي في حوار متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" ، إن “قرار مجلس الوزراء قبل عدة اشهر بتحويل الاجور اليومية الى عقود دائمة على ملاك الوزارات ما اتاح الى التقاعد منحهم جميع حقوقهم التقاعدية”.

واضاف، ان “الحكومة منحت موظفي العقود الدائمة حقوق تقاعدية بحسب القوانين كحال الموظف على الملاك الدائم ما يعني ان الحقوق التقاعدية بين الاجور اليومية والموظفين متساوية”.

واشار الساعدي إلى أن “الخدمة للأجور اليومية محتسبة بحسب القانون بعد ان ألغت الحكومة جميع الأموال التي بذمة الأجير اليومي من توقيفات تقاعدية في الفترة الماضية”.

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