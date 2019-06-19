2019/06/19 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من بيان عبد المهدي الشديد !!المليشيا ترد بقصف مواقع عسكرية ونفطية لامريكا في شمال العراق وجنوبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/19 | 13:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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