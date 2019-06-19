بالفيديو: جهاز الامن الوطني يعلن عن عملية أمنية مهمة

2019/06/19 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، الإثنين، 17 حزيران، 2019، عن احباط غزوة جديدة لتنظيم داعش.وذكر الجهاز في بيان صحفي، أن "ابطال جهاز الأمن الوطني، نجحوا في اجهاض ماتسمى بـ "غزوة رمضان" الإرهابية، من خلال تنفيذ عملية "صيد الضباع" الاستثنائية التي تمكن من خلالها رجالنا الشجعان من تفكيك شبكة متشعبة تمتد من شمال البلد وغربه وصحاريه حتی جنوب بغداد".

وأشار الى ان العملية جاءت "بعد أن حاول الارهابيون افتتاح مضافات في بعض هذه المناطق؛ لغرض تنفيذ عمليات ارهابية خططوا لها وكانوا ينوون تنفيذها خلال شهر رمضان هذا العام".

ولفتت الى ان "عملية الصيد الضباع، اسفرت عن القاء القبض على قيادات مؤثرة في عصابات داعش الارهابية اهمها: (الارهابي علي احمد عبود، والي الجنوب، والارهابي وليد خالد جاسم،

اداري عام الولاية، والارهابي دایم کریم عداي، مجهز عام الولاية، والارهابي فلاح حسن كليب،مسؤول القتلى والمعتقلين، وهو هارب من سجن أبو غريب)".

وأكمل البيان سرد أسماء المقبوض عليهم: "(الارهابي محمد علي جليل، فني عام الولاية،والارهابي خالد عبد خليل إبراهيم، اداري القاطع، والارهابي محمود شاكر علي، امر كتيبة الكراغول، والارهابي يوسف أحمد محمود، انغماسي)".

وأشار الى "الاستيلاء على ما بحوزة تلك العصابات الارهابية من اسلحة وكواتم، وصواعق، ومواد تفجير، وأجهزة اتصال تستخدم لفتح مضافات واعمال ارهابية مختلفة".

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