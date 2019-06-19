ماسكات مجربة لتجديد حيوية البشرة في الصيف

2019/06/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس في الصيف تتعرض البشرة للكثير من المشاكل الصحية، مثل إفراز الكثير من الزيوت خاصة البشرة الدهنية، الشعور بالحكة مع التراب، والبقع الداكنة أو بعض الالتهابات التي تُسببها الشمس الحارقة.لذلك إليك ماسكات مجربة تساعدك على تجديد حيوية بشرتك، فقط طبقيها بشكل دوري، حتى تحصلي على البشرة التي تتمنين، وتحميها من كلّ

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