طارق حجي - المرأة فى أبشع تراث ...

2019/06/19 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_حجي عندما أستعمل مصطلح "التراث الإسلامي" فإنني أقصد كل ما يلي : ثقافة بدو صحارى الجزيرة العربية التى أبدع فى تشخيصها إبن خلدون كما أقصد النصوص المؤسسة وكتب الأحاديث والسيرة والفقه ، وأخيراً تاريخ شعوب المنطقة التى غزاها بدو الجزيرة العربية فى القرن السابع الميلادي.هذا "التراث الإسلامي" مترعٌ بالمثالب الكبيرة ومتخم بما هو ضد العقل وضد العلم وضد التفكير الحر وضد الآخر وضد الإنسانية.وموضوع هذا العمود ه......

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