عدلي محمد احمد - مات مرسي فمتي تموت اوهام الاخوان ؟

2019/06/19 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد بعيدا عن الجانب الديني او الاخلاقي للشماتة في موت مرسي, فان الشماتة من عدمها لا تشكل سياسيا اكثر من عنوان لموقف الشامتين او غير الشامتين, ولا تضيف شيئا علي الاطلاق يمكن ان يفيد او يضر فيما يتعلق بالمناحه السياسيه التي يشنها الاخوان ومن لف لفهم الان, في استغلال براجماتي مدوي لموت رئيسهم المعزول.استغلال لا يركز بمناسبة الحادث علي الطبيعه القمعيه لسجون حكم السيسي التي حولها الحبس الاحتياطي ال......

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