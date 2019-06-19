رضا كارم - الديمقراطية التمثيلية او الحرية : حتمية الثورة في تونس

2019/06/19 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضا_كارم الديمقراطية التمثيلية أو الحرية: حتمية الثورة في تونسإن ما يحصل لواقعنا المشترك في أيامنا هذه، على غاية من الأهمية بما يهيئه لحسم القادم على مدى متوسّط.فقد استعمل سياسيّ مرتبط بحلقات المافيا المحلية والدولية وسيلة إعلام شعبية تحظى بثقة جمهور واسع من التونسيات والتونسيين، ليقدم نفسه باعتباره أملا أرسلته السّماء لإنقاذ المؤمنين من ضلال الاحزاب السياسية وزيف ادعاءات السّاسة قادة ومعارضين.ولجعل ......

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