العمليات المشتركة تبدأ خطوات تشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف

2019/06/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلفت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، خطوات تشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية

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