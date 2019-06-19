شرطة ديالى: القبض على عدد من المطلوبين وضبط عجلتين مخالفتين لقانون

2019/06/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير قسم العلاقات والاعلام في قيادة شرطة ديالى، العقيد غالب العطية، الاربعاء،القبض على (11) مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية وضبط عجلتين تحمل مادة الثوم مخالفة في احدى السيطرات الامنية.

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