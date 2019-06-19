الأنبار تسجل رقما قياسيا بانجاز معاملات المتضررين: 5 اعوام لكل معاملة!

2019/06/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، الاربعاء، ان انجاز كل معاملة من معاملات المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية تحتاج الى مدة زمنية تقدر بـخمسة اعوام.وقال الجنابي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “اللجان المختصة انجزت نحو 30 الف معاملة للمتضررين جراء العمليات الارهابية وارسلت الى اللجنة المركزية في بغداد ولم يتم […]

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