آي فون 2020 يدعم شبكات الجيل الخامس

2019/06/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم شركة أبل دعم شبكات الجيل الخامس 5G في الإصدارات المتقدمة من هواتف آي فون للعام 2020، وذلك حسب ما كشف المحلل (مينج-تشي كو)، الذي يعد صاحب التسريبات الأكثر شهرةً والأكثر دقةً فيما يتعلق بمنتجات أبل.ونشر كو خريطة الطريق الخاصة بشركة أبل لعام 2020 وما بعده، وذكر فيها أن جميع إصدارات هواتف آيفون – التي ستُطلق خلال عام 2021 – سوف تدعم شبكات الجيل الخامس.ويتماشى تقرير كو مع الشائعات الأخيرة التي رجحت أن تؤجل أبل دعم 5G إلى عام 2020، مما يجعلها متأخرةً عن نظيراتها المنتجة لهواتف أندرويد، التي أطلقت بالفعل هواتف تدعم التقنية، مثل: سامسونغ، وهواوي، وغيرهما.ويُعتقد أن حرص أبل على دعم شبكات الجيل الخامس في هواتف آي فون هو السبب الرئيس وراء التوصل إلى التسوية مع كوالكوم بعد معارك قضائية كبيرة في أكثر من دولة.



ومع ذلك، فإن كو يعتقد أن الشركة تعتزم بدء تصنيع رقائقها الخاصة التي تدعم شبكات 5G خلال عامي 2022، و 2023، وذلك في إطار سعي الشركة الأمريكية على الاستقلال عن الشركات الأخرى التي تصنع لها عتاد منتجاتها.وبحسب تقرير كو، فإن أبل تعتزم الاستمرار في إطلاق ثلاثة طرز من هواتف آي فون خلال 2020، يقدم الأصغر شاشة OLED بقياس 5.4 بوصات، وكذلك الأكبر سيقدم شاشة OLED، ولكن بقياس 6.7 بوصات.



أما الطراز الأوسط، فستأتي شاشته بقياس 6.1 بوصات.أما فيما يتعلق بمنتجات أبل للعام الحالي، فقد نشر كو تقريره الخاص بها في شهر فبراير (شباط) الماضي وذكر فيه أن الشركة الأمريكية تعتزم خلال النصف الثاني من 2019 إطلاق ثلاثة هواتف: بقياس 6.5 بوصات، و 5.8 بوصات مع شاشة OLED، بالإضافة إلى طراز بقياس 6.1 بوصات وشاشة LCD.وبحسب كو، فإن آبل سوف تتخلى مع الطرازات الثلاثة عن منفذ Lightning ليحل محله منفذ “يو إس بي-سي” USB-C، ولكن الهواتف سوف تحافظ على نتوء الشاشة التي جاءت به هواتف عام 2018.



وسوف تعتمد الشركة في التوريد على شركات يُذكر منها، TSMC، وسوني، وإل جي.

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