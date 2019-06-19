مواقع التواصل الاجتماعي تنشر تظهر تلاعب بمشروع الجباية الالكترونية في كربلاء

2019/06/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق، تتضمن تلاعب في أموال مشروع الجباية الإلكترونية بمحافظة كربلاء المقدسة عقيل الطريحي

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