صالح وصباح يبحثان عمليات اعمار العراق وتطورات الاحداث في المنطقة

2019/06/19 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للرئاسة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي، وسط حفاوة وترحاب كبيرين"، مبينا، انه" اجريت مراسيم استقبال رسمية، حيث عُزِف النشيدان الوطني العراقي والأميري الكويتي، ثم اصطحب رئيس الجمهورية ضيف العراق بموكب رسمي الى قصر السلام".واضاف، ان" صالح وصباح، بحثا آخر تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات اعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين".ووصل امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.انتهى..م.م

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