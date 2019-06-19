فساد الطريحي بمشروع الجباية الإلكترونية يتسبب بهدر اكثر من ١٠ مليار دينار عراقي

2019/06/19 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق جديدة حجم التلاعب غير المسبوق في أموال مشروع الجباية الإلكترونية بمحافظة كربلاء المقدسة ، والتي يرجِعُ سببها للفساد والهدر المتعمد في المال العام من قبل محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي ” .وتبينُ الوثائق ان متطلبات استكمال المشروع والتي قدم بها المحافظ المقال عقيل الطريحي كشوفاً لإتمامها في العام ٢٠١٥ تصل لنحو ( […]

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