شمخاني: لن تقع حرب عسكرية بين ايران وأمريكا

2019/06/19 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صرح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان حربا عسكرية لن تقع بين ايران واميركا ، لافتا الى ان اميركا اطلقت الحرب الاقتصادية لاستهداف الشعب الايراني.

وفي تصريح ادلى لوكالتي "الجمهورية الاسلامية للانباء" و"انباء الاذاعة والتلفزيون" الايرانية على هامش الاجتماع العاشر لكبار المسؤولين الامنيين في دول العالم، قال شمخاني اليوم الاربعاء، انه وعلى النقيض من الاجواء المثارة من قبل البعض ضد ايران، فان حربا عسكرية لن تقع لانه لا سبب يدعو لوقوع الحرب علما بان توجيه الاتهام للدول الاخرى قد تحول اسلوب رائج للمسؤولين الاميركيين الذين يسعون عبر هذا الطريق لفرض الضغوط على تلك الدول.وتابع قائلا، اننا نشهد اليوم حربا اقتصادية من جانب اميركا اطلقها مسؤولو واشنطن ضد الشعب الايراني وتصوروا بانهم يمكنهم بمثل هذه الاجراءات اركاع الشعب الايراني لكننا راينا وقوف الشعب امامهم.واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بان الشعب الايراني وبفضل الباري تعالى سيحول التهديدات الاميركية الى فرص مرة اخرى.انتهى

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